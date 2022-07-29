Уоллес: Лиз Трасс является единственным кандидатом на пост премьера Британии

Британский министр обороны Бен Уоллес сообщил, что поддерживает выдвижение кандидатуры Лиз Трасс на должность премьер-министра страны.

29 июля министр обороны Великобритании Бен Уоллес написал публикацию для газеты Times, где сообщил, что считает главу Министерства иностранных дел страны Лиз Трасс единственным достойным кандидатом на пост британского премьер-министра. По мнению Уоллеса, в отличие от Риши Сунака, Трасс обладает огромным опытом для того, чтобы стать лидером Великобритании.

Среди достоинств Лиз Трасс Бен Уоллес назван политическую и бытовую прямолинейность, позволяющую главе британского МИДа действовать жёстко и решительно.