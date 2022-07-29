Депутат Госдумы Кузнецов попросил ФСБ запретить въезд в РФ солистам «Би-2»

Российский депутат Дмитрий Кузнецов утверждает, что солисты музыкальной группы "Би-2" больше не должны возвращаться в Россию.

29 июля депутат российской Государственной думы Дмитрий Кузнецов написал письмо директору Федеральной службы безопасности Александру Бортникову с просьбой запретить въезд в Россию Егору Бортнику и Александру Уману, которые являются вокалистами группы "Би-2".

Также Кузнецов написал письмо председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, попросив его проверить Умана и Бортника на дискредитацию российских вооружённых сил, принимающих участие в специальной военной операции в Украине.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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