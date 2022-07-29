Кулеба: страны Запада активно склоняют Украину к мирным переговорам с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые западные страны начали настаивать, чтобы Киев возобновил мирные переговоры с Москвой.

29 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что у некоторых западных союзников Киева начался "зуд", ввиду чего они предлагают украинскому правительству возобновить мирные переговоры с Россией. По мнению Кулебы, данная политика Запада обусловлена тем, что скоро наступит зима, в условии которой Европе может не хватить российского газа для отопления своих стран.

Также Дмитрий Кулеба заявил, что не видит никаких сигналов со стороны России, говорящих о готовности Москвы к мирным переговорам с Киевом. Примечательно, что накануне глава российского МИДа Сергей Лавров утверждал, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.