Телеканал Fox News утверждает, что китайские корпорации массово скупают большие земельные участки возле засекреченных американских военных объектов.

Утром пятницы журналистка американского информагентства Fox News Сара Картер сообщила, что китайские компании стали тайно скупать земельные участки возле секретных военных объектов армии США. По мнению Картер, в 2021 году бывший высокопоставленный китайский военный купил 130 акров земли возле американской авиабазы Лафлин, и этот случай не является единичным.

Также Сара Картер уверена, что китайские телефонные вышки Huawei на территории США в состоянии блокировать американские ядерные установки в момент пуска.