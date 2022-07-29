ШОС: гибридная война Запада против РФ перекинется на Китай

Заместитель генсека Шанхайской организации сотрудничества Григорий Логвинов уверен, что страны Запада развязали гибридную войну против России.

29 июля замгенсека ШОС Григорий Логвинов заявил, что государства коллективного Запада развязали антироссийскую гибридную войну, используя средства массовой информации как оружие в попытках нанести максимальный урон России. По мнению Логвинова, представителям Шанхайской организации сотрудничества следует сосредоточить свои усилия на противодействии западной дезинформации.

Также Григорий Логвинов выразил уверенность, что в скором времени нападки Запада на России перекинутся на Китай, который также будет вынужден защищаться от недружественных акций западных государств.