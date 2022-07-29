Delfi: Латвия возобновила покупку российского газа реверсом в обход «Газпрома»

Глава латвийской компании "Latvijas gāze" Айгарс Калвитис сообщил изданию Delfi, что Латвия возобновила покупку российского газа.

29 июля генеральный директор компании ;"Latvijas gāze" Айгарс Калвитис появился в эфире латвийского телевидения, где публично признал, что Латвия вновь покупает российский газ, однако не у "Газпрома", а реверсом у другого европейского государства. При этом Калвитис заявил, что не может раскрыть, у какой страны ЕС Латвия покупает российский энергоресурс, поскольку это коммерческая тайна.

Также Айгарс Калвитис объяснил, что его фирма оплачивает поставки российского газа в евро, а не в рублях, поскольку Латвия не может рассчитываться с "Газпромом" в российской национальной валюте.