Спикер Сената США Пелоси направляется в Азию, про Тайвань пока ни слова

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси совершит визит в Азию, заявили на ресурсе Сената США.

Нэнси Пелоси совершит визит в Азию, говорится в сообщении, но о решении посетить Тайвань в нем не упоминается.

Напомним, что Китай выразил серьезную озабоченность возможным визитом политика такой величины в Тайбэй.

Власти КНР пообещали жестко отреагировать на вмешательство во внутренние дела Китая, так как КНР считает Тайвань своей неотъемлемой территорией.

Тем временем Китай начал военные учения в Южно-Китайском море.