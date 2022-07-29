Отец Александра Реввы порвал отношения с сыном из-за украинского вопроса

Артур Пирожков выступил против спецоперации, а потом вообще исчез из поля зрения отца и общественности.

В феврале Александр Ревва выступил против спецоперации и перестал выходить на связь. Оказывается, он разорвал отношения и со своим папой, который осудил сына за такую позицию, пишет СтарХит.

Владимир Ревва, который живет в Донецке, не видел сына девять лет. «Он ни разу не приехал — последний раз я видел Сашу в 2013-м году. Лепс у нас выступал, другие артисты, а вот сын в родном Донецке не появился. Почему? Да все просто. Сашка ездил на Украину, у него там был лучший друг, такой Владимир Зеленский, - слышали? Сын мне сказал: «Если буду приезжать на родину, тогда меня на Украину не пустят», - цитирует издание отца звезды.

По словам родителя, Артур Пирожков на Украине пел неоднократно. "Последний раз при Зеленском, - кажется, в конце прошлого года", - уточнил он. А теперь они разругались вконец. Мужчина не общается также и со своими двумя внучками от Александра.

«Я когда узнал о его поведении, немножко обозвал — мы с сыном рассорились, и больше не общались. Он ведь с Меладзе вместе участвовал в этом сборище,выступавшем против спецоперации на Украине. И с внучками я не общаюсь, только от дочери — вы ведь знаете, что Саша с сестрой Наташей — двойняшки?» — рассказал отец 47-летнего артиста.

Владимир полагает, что Александр на него всерьез обижен. «Конечно, хотелось, чтобы все наконец наладилось. Но, думаю, сын обиделся. Он не помогает мне, да и зачем? Работаю, как-то живу. Знаете, недавно видел, что Саша выступал в "Утренней почте" вместе с Николаем Басковым». Значит, его простили, наверно, как считаете? Может, не такой он предатель, как говорят, и не такой провинившийся..?» — задался вопросом Владимир.

Отец комика также не в курсе, уехал ли его сын из России, как пишут в Сети. Но эти слухи опровергает представительница жены артиста. Она заявила, что "никто никуда не переезжал" и "мы не комментируем".