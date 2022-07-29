ФСБ России сорвало теракт «Правого сектора» в Липецке

Пресс-служба ФСБ России сообщило об успешном пресечении попытки теракта в Липецке, который готовили члены украинской ультраправой организации "Правый сектор".

29 июля Федеральная служба безопасности России опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что агенты ФСБ сорвали теракт запрещённой в РФ украинской организации "Правый Сектор". Курируемые Службой безопасности Украины, члены "Правого сектора" хотели совершить диверсию в Липецке.

По данным ФСБ, в городе задержан гражданин Украины 1988 года рождения, ранее осуждённый за надругательство над детьми. Вместе с ним также задержаны две гражданки Украины, которые вместе с мужчиной спрятали взрывное устройство в тайнике и намеревались позднее совершить теракт.