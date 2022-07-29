Bloomberg: Германия введет новый налог на газ

Власти ФРГ разрабатывают новый налог на газ, а также готовят граждан к повышению электричества в два раза. Данные постановления будут вступать в силу для граждан с октября месяца.

Германия серьезно и прагматично готовится к зиме. Газовый кризис в значительной степени заставил затянуть пояса. Чтобы поддержать Газовых импортеров ФРГ назначают новый налог в виде дополнительного сбора с граждан, которые используют природный газ.

Закон входит в силу уже с октября текущего года. Насколько эту новость восприняли граждане Германии, пока неизвестно, но вот как комментируют эту ситуацию немецкие власти:

«Без него (сбора) компании-поставщики газа оказались бы под угрозой по всей цепочке поставок. Сбор начнут взимать с октября на срок предположительно в полтора года», — сообщил Минфин Германии.

Что касается суммы налога, то здесь все будет учитываться от размера потребления и обстоятельств. Как обещают экономисты сумма будет расчитываться в среднем от 1,5 до 5 центов за киловатт-час электричества.

Если брать среднестатистическую семью из 4 человек, то сума расходов возрастет примерно на 200, а то и больше евро в год. Данный сбор распространяется на всех без исключения.

Также не стоит забывать, что немецкие власти уже предупредили, что будут повышать сумму за электричество в два раза.