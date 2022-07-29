В Гамбурге для осмотра мостов используют роботов-собак

Мобильные роботы-собаки, которые самостоятельно осматривают здания на наличие повреждений, считаются инструментом будущего в строительной отрасли.

В Техническом университете для осмотра мостов используется модель А1 китайского производителя Unitree Robotics.

Собака-робот, которую исследуют в Институте цифрового и автономного строительства (IDAC), стоит около 15 000 евро. Шагающий робот был дооснащен датчиками и необходимым программным обеспечением.

«Любой, кто едет с юга Гамбурга на север, обычно попадает в пробку. В основном это связано с недостаточной инфраструктурой», — рассказал профессор Технического университета в Гамбурге Кей Смарсли. Собаки-роботы осматривают мосты на наличие повреждений и помогают поддерживать инфраструктуру.

«Мы не хотим никого заменять, мы хотим иметь дополнительный инструмент для осмотра зданий», — говорит Смарсли, возглавляющий IDAC. Около 20 сотрудников работают там с робототехникой, датчиками и искусственным интеллектом в строительстве. Институт тесно сотрудничает с промышленными партнерами.

«Нам очень повезло в Гамбурге, что промышленные партнеры настоящие новаторы», — подчеркнул Смарсли. Строительную отрасль можно назвать консервативной, но сейчас она находится в состоянии потрясений. «Строительные компании очень заинтересованы в этом типе роботов», - отметил он.