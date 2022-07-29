Долина рассказала, что сохранить молодость ей позволяет новый роман

66-летняя популярная российская певица Лариса Долина выглядит гораздо моложе своего возраста. Знаменитость раскрыла свой секрет молодости и привлекательности.

Известная в России исполнительница Лариса Долина поведала о своих новых отношениях с мужчиной. Личными откровениями 66-летняя артистка решила поделиться прямо со сцены во время своего сольного концерта, проходящего в рамках музыкального фестиваля "Славянский базар" в Витебске.

Это очень важно для женщины: любить и быть любимой. Я нахожусь в этом состоянии. Это мне дает заряд долголетия, творческого и женского.

Долина прибыла в белорусский город, чтобы встать во главе жюри конкурса молодых исполнителей. Там же знаменитость отметила 50-летний юбилей пребывания на сцене, выступив с концертом.

Фанаты звезды отметили, что артистка не спешит стареть. Не так давно Долина вышла в свет в откровенном леопардовом наряде, к чему интернет-пользователи отнеслись по-разному.

Ранее сообщалось, что звезда отечественной сцены поразила своих поклонников знанием русского языка. Допустив грамматическую ошибку в слове, певица разругалась со своими грамотными и внимательными подписчиками.

В одном из выложенных постов селебрити написала "придти" (До 1956 года допускалось двоякое написание этого слова) а не "прийти". Ошибка была замечена пользователями сети, на что те указали Долиной.

Извиняться артистка даже не думала, а стала отстаивать свою правоту.

Да, именно так пишется слово "придти". А Вы возражаете? В таком случае Вам придется иметь дело с теми, кто вообще придумал русский язык! А еще, Вам бы расставить знаки препинания. Вы в курсе, что такое пунктуация? Похоже, что нет.

Одному из комментаторов досталось от исполнительницы за незнание правил пунктуации.