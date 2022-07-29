Киркорова не пропустили в Молдову, в этой стране он объявлен персоной нон грата

Прославленный артист всю ночь провел в VIP-зале аэропорта Кишинева в ожидании самолета на родину, ему даже налили там бокал вина.

Король российской эстрады решил посетить Молдову, для чего выкроил буквально несколько часов. Однако поездка сорвалась: пограничники задержали Филиппа Киркорова еще в аэропорту Кишинева.

Инцидент произошел около полуночи 28 июля. Чартерный рейс с Филиппом Бедросовичем приземлился в аэропорту Кишинева. Но пройти контроль и реализовать задуманное певец не сумел: неожиданно выяснилось, что артисту въезд в эту страну запрещен, сообщает Экспресс газета.

Зачем именно поп-король отправился в Молдову, неизвестно. Как уточняют СМИ, развлекательных мероприятий в ближайшие дни в Молдове не намечается. Журналисты предположили, что речь может идти о частной вечеринке какого-то состоятельного человека.

Ради пары часов концерта в Кишиневе Киркорову пришлось прервать даже свой тур по Крыму, однако «подработка» сорвалась.

«Этой ночью в аэропорту Кишинева в отношении ряда иностранных граждан принято решение об отказе во въезде им в Республику Молдова. Согласно протоколам, пограничной полицией страны было установлено, что условия разрешения на пересечение госграницы не были соблюдены», - цитирует издание скупое высказывание представителя Пограничной полиции Молдовы..

Прославленный артист всю ночь провел в VIP-зале аэропорта, ему даже налили там бокал вина. По информации в соцсетях, в 7 утра 29 июля Киркоров все еще был в аэропорту Кишинева, в ожидании рейса на родину.

По сведениям ТАСС, это не первый подобный случай. Российских артистов и журналистов, а также общественных деятелей, в последнее время не пускают в Молдову все чаще.