Украинские солдаты атаковали село Сачковичи в Брянской области

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинской стороной российского сельского поселения Сачковичи.

В пятницу утром, 29 июля 2022 года, брянский губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале рассказал своим подписчикам о том, что украинские военнослужащие в очередной раз нанесли удар по территории Брянской области РФ.

Богомаз уточнил, что бойцы ВСУ открыли огонь по населённому пункту Сачковичи, в результате чего была повреждена линия электропередач. Сообщается, что жертв среди мирного населения брянского села нет, на месте работают компетентные службы.