Украинские солдаты атаковали село Сачковичи в Брянской области
Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинской стороной российского сельского поселения Сачковичи.
В пятницу утром, 29 июля 2022 года, брянский губернатор Александр Богомаз в своём Telegram-канале рассказал своим подписчикам о том, что украинские военнослужащие в очередной раз нанесли удар по территории Брянской области РФ.
Богомаз уточнил, что бойцы ВСУ открыли огонь по населённому пункту Сачковичи, в результате чего была повреждена линия электропередач. Сообщается, что жертв среди мирного населения брянского села нет, на месте работают компетентные службы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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