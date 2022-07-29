Морфлот Китая начал учения в Южно-Китайском море

На встречу эскадре шестого флота США, которая движется в район Южно-Китайского моря вышли участники маневров из ВМС Китая.

В управлении морской безопасности КНР рассказали, что учения будут проведены сразу в четырех местах. Маневры пройду в акваториях провинций Гуандун и Хайнань. При этом цели и средства учений не указываются.

Ранее сообщалось, что спикер Конгресса США Нэнси Пелоси возглавила делегацию, которая направляется в Азию. В заявлении пресс-службы Конгресса не упоминается о посещении острова Тайвань.

Высшее руководство КНР в последние дни сделало ряд заявлений, где визит Пелоси в Тайбэй расценивается, как крайне нежелательный и несущий последствия, в том числе, и для США, шаг.