Народного артиста Молдовы Киркорова не пустили в страну
Пограничные власти Молдовы отказали во въезде в республику народному артисту республики Филиппу Киркорову.
Киркоров оказался в Международном аэропорту Кишинева поздно вечером в четверг. Он прилетел чартерным рейсом и пытался пройти пограничный контроль, но неожиданно получил отказ во въезде.
«В Кишиневском аэропорту принято решение об отказе во въезде в Республику Молдова некоторым иностранным гражданам. При проведении проверки по протоколам установлено, что условия для разрешения пересечения государственной границы не соблюдены», — рассказали в погранполиции РМ.
Полиция констатирует, что артист прибыл в страну с «неизвестной целью», что и стало видимо поводом отказать своему народному артисту во въезде.
Одной из версий выдвинутых местными СМИ стало выступление Киркорова на частной вечеринке в Молдове, но эта версия не нашла подтверждения.
Как оказалось позже, Киркоров каким-то боком причастен к деятельности партии «Шор» и ее лидера Марины Таубер. Именно политическая подоплека стала основной причиной не допуска артиста в Молдову.
Опубликовано: Тарас Медведев
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