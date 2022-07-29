Народного артиста Молдовы Киркорова не пустили в страну

Пограничные власти Молдовы отказали во въезде в республику народному артисту республики Филиппу Киркорову.

Киркоров оказался в Международном аэропорту Кишинева поздно вечером в четверг. Он прилетел чартерным рейсом и пытался пройти пограничный контроль, но неожиданно получил отказ во въезде.

«В Кишиневском аэропорту принято решение об отказе во въезде в Республику Молдова некоторым иностранным гражданам. При проведении проверки по протоколам установлено, что условия для разрешения пересечения государственной границы не соблюдены», — рассказали в погранполиции РМ.

Полиция констатирует, что артист прибыл в страну с «неизвестной целью», что и стало видимо поводом отказать своему народному артисту во въезде.

Одной из версий выдвинутых местными СМИ стало выступление Киркорова на частной вечеринке в Молдове, но эта версия не нашла подтверждения.

Как оказалось позже, Киркоров каким-то боком причастен к деятельности партии «Шор» и ее лидера Марины Таубер. Именно политическая подоплека стала основной причиной не допуска артиста в Молдову.