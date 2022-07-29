ФСБ предотвратила теракт Правого сектора в Липецке
В Липецке был предотвращен теракт, который намеревался осуществить Правый сектор.
Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт, который готовился на территории Липецкой области страны.
Как сообщается, заказчиком теракта была запрещенная в Российской Федерации украинская организация "Правый сектор".
Известно, что задержанные намеревались в общественном транспорте привести в действие взрывное устройство.
"На территории Липецкой области предотвращен террористический акт в местах массового пребывания людей. В результате проведенных мероприятий в селе Горицы Добровского района Липецкой области выявлены и задержаны ранее прибывшие в Российскую Федерацию трое граждан Украины", - передает ФСБ.
Опубликовано: Николай Скира
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