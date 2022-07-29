Директор "Ленкома" Варшавер отреагировал на конфликт Певцова и Киркорова
Глава театра "Ленком" Марк Варшавер, где долгое время трудился актёр Дмитрий Певцов, высказался по поводу конфликта бывшего сотрудника и популярного певца Филиппа Киркорова.
Известный российский актер театра и кино Дмитрий Певцов призвал отменить выступления поп-короля российской сцены Филиппа Киркорова в городах Крыма.
По поводу конфликта знаменитостей высказался директор театра "Ленком" Марк Варшавер, где долгое время на постоянной основе трудился Певцов.
Глава храма искусства поведал о том, что актер больше не числится в труппе театра. Варшавер напомнил, что в настоящее время артист занимает должность депутата в Государственной думе Российской Федерации.
В постановках учреждения культуры Дмитрий участвует время от времени как приглашённый актёр.
Он забрал книжку из театра. Не числится больше у нас. Он сейчас приглашенный актер. На разовых выступлениях играет в театре, находится на разовой оплате.
Руководитель "Ленкома" заявил, что Певцов, занимая высокую должность, считает себя вправе говорить, что угодно.
Сам Варшавер уточнил, что уловить суть конфликта между актёром и поп-королём отечественной эстрады не может.
Певцов назвал творчество Филиппа Бедросовича "мерзостью":
Я поставил свою подпись вместе с сотнями людей в Ялте. Совершенно согласен, что этой мерзости не должно быть на российской эстраде.
Дмитрий рассказал о том, что подписался под обращением крымчан, которые требуют запретить концерты поп-короля в их городах.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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