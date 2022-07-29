Директор "Ленкома" Варшавер отреагировал на конфликт Певцова и Киркорова

Глава театра "Ленком" Марк Варшавер, где долгое время трудился актёр Дмитрий Певцов, высказался по поводу конфликта бывшего сотрудника и популярного певца Филиппа Киркорова.

Известный российский актер театра и кино Дмитрий Певцов призвал отменить выступления поп-короля российской сцены Филиппа Киркорова в городах Крыма.

По поводу конфликта знаменитостей высказался директор театра "Ленком" Марк Варшавер, где долгое время на постоянной основе трудился Певцов.

Глава храма искусства поведал о том, что актер больше не числится в труппе театра. Варшавер напомнил, что в настоящее время артист занимает должность депутата в Государственной думе Российской Федерации.

В постановках учреждения культуры Дмитрий участвует время от времени как приглашённый актёр.

Он забрал книжку из театра. Не числится больше у нас. Он сейчас приглашенный актер. На разовых выступлениях играет в театре, находится на разовой оплате.

Руководитель "Ленкома" заявил, что Певцов, занимая высокую должность, считает себя вправе говорить, что угодно.

Сам Варшавер уточнил, что уловить суть конфликта между актёром и поп-королём отечественной эстрады не может.

Певцов назвал творчество Филиппа Бедросовича "мерзостью":

Я поставил свою подпись вместе с сотнями людей в Ялте. Совершенно согласен, что этой мерзости не должно быть на российской эстраде.

Дмитрий рассказал о том, что подписался под обращением крымчан, которые требуют запретить концерты поп-короля в их городах.