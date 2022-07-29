Картины из своей первой коллекции Джонни Депп продал за 3,65 миллиона долларов
Полотна кисти американского актера реализованы через британский интернет-магазин Castle Fine Art.
Джонни Депп продал работы из собственной дебютной коллекции Friends And Heroes за 3,65 миллиона долларов.
Как сообщает Рамблер со ссылкой на телеканал Sky News, портреты были реализованы через британский интернет-магазин Castle Fine Art.
Издание уточняет, что выполненные актером гравюры, в которых есть элементы ручной росписи, представляют портреты 4-х человек, вдохновивших Джонни. Это - певец Боб Дилан, актер Аль Пачино, актриса Элизабет Тейлор и гитарист группы The Rolling Stones Кит Ричардс.
Цена одной картины - 4,8 тысячи долларов, их можно было купить в комплексе из 4-х изображений - за 18,1 тысячу долларов.
После того, как новость о продаже работ артиста появилась в его соцсетях, сайт интернет-магазина из-за перегрузки некоторое время не работал. А затем все 780 картин были распроданы за несколько часов.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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