ФСБ в Липецкой области задержала украинских диверсантов, готовивших теракт
Федеральная служба безопасности России задержала диверсантов, которые готовили теракт.
В Российской Федерации подразделениями Федеральной службы безопасности был предотвращен теракт.
Как сообщается, задержаны были трое граждан Украины - двое женщин и один мужчина. Они, как передает РБК, являлись членами разведывательно-диверсионной группы.
"Известия" сообщают, что задержанные готовили взрыв в общественном транспорте на автобусной станции "Сокол".
Также отмечается, что все они признались в том, что готовили теракт по приказу запрещенной на территории Российской Федерации организации "Правый сектор".
Опубликовано: Николай Скира
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