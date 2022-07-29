ФСБ в Липецкой области задержала украинских диверсантов, готовивших теракт

Федеральная служба безопасности России задержала диверсантов, которые готовили теракт.

В Российской Федерации подразделениями Федеральной службы безопасности был предотвращен теракт.

Как сообщается, задержаны были трое граждан Украины - двое женщин и один мужчина. Они, как передает РБК, являлись членами разведывательно-диверсионной группы.

"Известия" сообщают, что задержанные готовили взрыв в общественном транспорте на автобусной станции "Сокол".

Также отмечается, что все они признались в том, что готовили теракт по приказу запрещенной на территории Российской Федерации организации "Правый сектор".