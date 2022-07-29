Reuters: Литва, Польша и Украина собираются ввести эмбарго на российские нефть и газ

«Люблинский треугольник», в составе которого находятся Литва, Польша и Украина, обратился к европейским странам с просьбой внести эмбарго на нефть и газ, поставляемые из России.

Представители из МИД Литвы, Польши и Украины - "Люблинский треугольник" сделали заявление о том, что они будут продолжать добавлять новые санкции в сторону России. В свзяи с этим дипломаты просят присоединиться европейские страны, чтобы ввести эмбарго на все доступные энергитические ресурсы российского происхождения.

Также в заявлении указывалось, что необходимо не только расширять общие санкции, но также распространить на тех, кто признан к российской элите. Помимо этого было затребовано полностью исключить российские банки из стран Запада.

Основной целью стран стало не допустить, чтобы Россия могла хоть как-то обойти санкции, поэтому предложили основной перечень мер для тех, которые хоть немного ей помогут. Также предстаители МИД предложили применить замороженные активы России в качестве восстановления городов на Украине.

Похоже страны всерьез думают, что такая война будет им на пользу. Российские политологи же утверждают, что те только яму себе роют и пока не относятся у заявлениям "Люблинского треугольника" серьезно.

Хотя возможно не стоит недооценивать расширение санкционных пакетов, если их воплотят в жизнь всем придется не сладко.