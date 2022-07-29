Bloomberg: Россия продвигает неквалифицированные силы, чтобы компенсировать потери Украины

Американский аналитический центр утверждает, что российские военные власти компенсируют потери в Украине, расправляясь с военнослужащими, симулирующими болезни, и назначая обычно неквалифицированных солдат на руководящие должности.

Опираясь на данные украинской разведки, российские военные лидеры начали то, что они называют “широко распространенной” практикой повышения сержантского состава до звания младшего лейтенанта без соответствия требованиям к образованию или опыту.

Кроме того, российские военные чиновники формируют “специализированные медицинские комиссии для выявления военнослужащих, которые симулируют болезни, чтобы уклониться от требований службы”.

Стремясь пополнить свои ряды, Россия обращается к своим дальневосточным регионам, таким как Якутия и Республика Саха. Однако военнослужащие, набранные из этих районов, “неохотно участвуют в войне в Украине частично из-за того, что эти добровольческие подразделения не формируются на профессиональной основе”.

Кремль опубликовал несколько цифр о потерях военнослужащих с момента начала своего вторжения в Украину 24 февраля и совсем недавно преуменьшил тот факт, что он несет потери.

По данным российских властей потери составляют около 40.000 человек, однако украинская разведка говорит о более массовых потерях, которые Россия пока никак не комментирует. Если то, что говорит Украина правда, то это огромный урон для российской армии.