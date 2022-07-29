Бывший полковник СБУ Владимир Дмитриев сдался в плен российским военным
Полковник СБУ в отставке Владимир Дмитриев, который ранее отвечал за подрывную деятельность на территории ДНР, сдался в плен российским военнослужащим.
В пятницу, 29 июля 2022 года, достоверный источник, пожелавший сохранить анонимность, сообщил ряду российских СМИ о том, что экс-полковник Службы безопасности Украины Владимир Дмитриев добровольно сдался в плен.
Отмечается, что в обязанности Дмитриева входила вербовка украинцев, а также разведывательно-подрывная деятельность в отношении объектов гражданской и военной инфраструктуры на территории республик Донбасса.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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