Голодание и движение: 69-летняя Ирина Понаровская раскрыла секрет стройности фигуры

Певица рассказала, что держит себя в ежовых рукавицах с 25 лет, и результат ее радует, а других впечатляет.

Ирина Понаровская. которая весной будущего года отпразднует 70-летний юбилей, продолжает удивлять поклонников стройностью своей фигуры, сообщает КП.

Артистка может позволить себя обтягивающие платья любой длины, и на бабушку никак не тянет. Ирина не скрывает: чтобы иметь такую фигуру, ей пришлось очень много работать над собой.

Звезда рассказала, что в детстве она была полной. Ее это не тревожила до того момента, пока она не услышала рекомендации врача, что девочку нужно показать специалисту.

Тогда будущая звезда решила худеть сама, и даже переборщила с этим: ее вес едва дотягивал до 47 килограммов, у нее даже подозревали анерексию.

Уже будучи взрослой, певица выработала собственную систему питания. Она периодически голодает. "Это не модное нынче интервальное голодание, а настоящее, по Брэггу", - уточнила звезда.

Кроме того, она много двигается, что позволяет не только укреплять мышцы, но и дарит хорошее настроение и заряд бодрости.