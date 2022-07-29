Голодание и движение: 69-летняя Ирина Понаровская раскрыла секрет стройности фигуры
Певица рассказала, что держит себя в ежовых рукавицах с 25 лет, и результат ее радует, а других впечатляет.
Ирина Понаровская. которая весной будущего года отпразднует 70-летний юбилей, продолжает удивлять поклонников стройностью своей фигуры, сообщает КП.
Артистка может позволить себя обтягивающие платья любой длины, и на бабушку никак не тянет. Ирина не скрывает: чтобы иметь такую фигуру, ей пришлось очень много работать над собой.
Звезда рассказала, что в детстве она была полной. Ее это не тревожила до того момента, пока она не услышала рекомендации врача, что девочку нужно показать специалисту.
Тогда будущая звезда решила худеть сама, и даже переборщила с этим: ее вес едва дотягивал до 47 килограммов, у нее даже подозревали анерексию.
Уже будучи взрослой, певица выработала собственную систему питания. Она периодически голодает. "Это не модное нынче интервальное голодание, а настоящее, по Брэггу", - уточнила звезда.
Кроме того, она много двигается, что позволяет не только укреплять мышцы, но и дарит хорошее настроение и заряд бодрости.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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