Самая богатая женщина Азии потеряла более 12 млрд долларов из-за кризиса с недвижимостью в Китае

Ян Хувэйнь, самая богатая женщина в Азии, за прошлый год потеряла более 12 млрд долларов. Это примерно половина ее состояния.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, который отслеживает 500 самых богатых людей мира, общее состояние Хуэйянь в настоящее время составляет 11,3 млрд долларов, что на 12,4 млрд долларов меньше, чем в 2021 году.

Женщина унаследовала свое огромное состояние от отца, основателя Country Garden Ян Гоцяна, который основал компанию в 1992 году.

Сейчас 41-летняя Хуэйянь владеет более чем половиной Country Garden Holdings, которую ее отец передал ей в 2005 году.

Компания является крупнейшим в стране застройщиком по объемам продаж. Но в этом году она потеряла более половины своей стоимости, а также пострадала от долгового кризиса, из-за которого крупнейшие застройщики страны отчаянно ищут помощи в погашении долгов перед кредиторами.

Кризис усугубили тысячи разочарованных покупателей жилья, которые пригрозили перестать платить по ипотечным кредитам за недостроенные дома из-за задержек со строительством.

Только в среду акции компании Хуэйянь упали почти на 2 млрд долларов после объявления о том, что она стремилась привлечь 361 миллион млн за счет продажи новых акций со скидкой 13% в отчаянной попытке собрать больше денег.

Рейтинговое агентство S&P опубликовало прогноз, в котором говорится, что продажи национальной недвижимости упадут на 28-33% в этом году.