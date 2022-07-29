Экономика Германии стагнирует во втором квартале, но настоящий шок впереди
Весной немецкая экономика находилась в стагнации, ВВП не изменился в период с апреля по июнь по сравнению с предыдущим кварталом.
В начале года дела в экономике шли лучше, чем ожидалось и Destatis пересмотрела рост ВВП за первый квартал до 0,8 процента с первоначально упомянутых 0,2 процента.
Весной экономика в основном поддерживалась частными и государственными потребительскими расходами, в то время как торговый баланс сдерживал экономический рост.
«Сложные глобальные экономические условия с продолжающейся пандемией коронавируса, нарушением цепочек поставок, ростом цен и войной в Украине четко отражаются на экономическом развитии», — заявили в Destatis.
Федеральный министр экономики Роберт Хабек недавно говорил о «крупнейшем энергетическом кризисе в Германии», вызванном сильной зависимостью от России.
Международный валютный фонд (МВФ) считает, что в этом году немецкая экономика достигнет сравнительно скромного роста в 1,2 процента.
Опубликовано: Тарас Медведев
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