Экономика Германии стагнирует во втором квартале, но настоящий шок впереди

Весной немецкая экономика находилась в стагнации, ВВП не изменился в период с апреля по июнь по сравнению с предыдущим кварталом.

В начале года дела в экономике шли лучше, чем ожидалось и Destatis пересмотрела рост ВВП за первый квартал до 0,8 процента с первоначально упомянутых 0,2 процента.

Весной экономика в основном поддерживалась частными и государственными потребительскими расходами, в то время как торговый баланс сдерживал экономический рост.

«Сложные глобальные экономические условия с продолжающейся пандемией коронавируса, нарушением цепочек поставок, ростом цен и войной в Украине четко отражаются на экономическом развитии», — заявили в Destatis.

Федеральный министр экономики Роберт Хабек недавно говорил о «крупнейшем энергетическом кризисе в Германии», вызванном сильной зависимостью от России.

Международный валютный фонд (МВФ) считает, что в этом году немецкая экономика достигнет сравнительно скромного роста в 1,2 процента.