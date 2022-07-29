В Германии безработица в июле еще больше выросла из-за украинских беженцев

Число безработных в Германии в июле выросло на 107 000 человек до 2,47 миллиона человек.

Основной причиной этого является дальнейший учет украинских беженцев в статистике рынка труда, о чем сообщило Федеральное агентство занятости в Нюрнберге.

По сравнению с июлем 2021 года число безработных сократилось на 120 000 человек. Уровень безработицы составил 5,4 процента, что на 0,2 пункта больше, чем в июне. Для своей июльской статистики федеральное агентство использовало данные, доступные на 12 июля.

«Безработица и неполная занятость выросли в июле более резко, чем обычно в этом сезоне», — сказал Даниэль Терценбах, член правления Федерального агентства занятости. Это связано с украинскими беженцами, которые изначально были классифицированы как лица, ищущие убежища, но теперь включены в базовое обеспечение и, таким образом, фигурируют в статистике безработицы.

«В целом рынок труда остается стабильным, несмотря на все трудности и неопределенности», — сказал Терценбах.

Шансы найти работу по-прежнему высоки. По данным Федерального агентства, в июле было зарегистрировано 881 000 вакансий. Это на 136 000 больше, чем год назад.