Диетолог Молли Хембри назвала неожиданные эффекты употребления томатного сока

Помидоры обладают множеством полезных свойств. Их можно употреблять не только свежими, но и в виде томатного сока. Но есть некоторые нюансы.

Томатный сок может спровоцировать обострение желудочно-кишечных заболеваний, в том числе кислотного рефлюкса, особенно при употреблении в больших количествах.

Напиток служит источником витамина С, который укрепляет стенки сосудов, участвует в выработке коллагена, повышает всасывание железа, а также способствует заживлению ран и порезов.

Многие овощные соки содержат большое количество соли, и томатный – не исключение. Соль добавляют в качестве консерванта и для улучшения вкусовых качеств продукта. 

Стакан томатного сока содержит около 630 мг натрия. Специалисты советуют употреблять за день около 600 мг общего натрия.

Далеко не все любят овощи в свежем виде, а томатный сок помогает соблюдать рекомендуемые объемы их потребления. 

Но диетологи не советуют употреблять более одной порции 100%-ного сока за сутки, причем речь идет именно о свежевыжатом, а не пакетированном соке.

Томатный сок содержит ликопин – особый антиоксидант, который помогает предотвратить некоторые онкологические  заболевания. В первую очередь, это касается рака простаты.

Опубликовано: Светлана Репина

 

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