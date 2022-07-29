Диетолог Молли Хембри назвала неожиданные эффекты употребления томатного сока

Помидоры обладают множеством полезных свойств. Их можно употреблять не только свежими, но и в виде томатного сока. Но есть некоторые нюансы.

Томатный сок может спровоцировать обострение желудочно-кишечных заболеваний, в том числе кислотного рефлюкса, особенно при употреблении в больших количествах.

Напиток служит источником витамина С, который укрепляет стенки сосудов, участвует в выработке коллагена, повышает всасывание железа, а также способствует заживлению ран и порезов.

Многие овощные соки содержат большое количество соли, и томатный – не исключение. Соль добавляют в качестве консерванта и для улучшения вкусовых качеств продукта.

Стакан томатного сока содержит около 630 мг натрия. Специалисты советуют употреблять за день около 600 мг общего натрия.

Далеко не все любят овощи в свежем виде, а томатный сок помогает соблюдать рекомендуемые объемы их потребления.

Но диетологи не советуют употреблять более одной порции 100%-ного сока за сутки, причем речь идет именно о свежевыжатом, а не пакетированном соке.

Томатный сок содержит ликопин – особый антиоксидант, который помогает предотвратить некоторые онкологические заболевания. В первую очередь, это касается рака простаты.