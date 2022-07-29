В Беларуси с 1 августа увеличится размер бюджета прожиточного минимума
Минтруда и соцзащиты Беларуси с 1 августа повышают размер бюджета прожиточного минимума на 5,6 процентов.
В пятницу, 29 июля 2022 года, пресс-служба Министерства труда и социальной защиты Беларуси заявила о повышении размера бюджета прожиточного минимума для белорусов до 328,5 белорусских рублей.
Отмечается, что изменения БПМ отразятся и на других социальных выплатах для различных групп населения, которые автоматически увеличатся пропорционально бюджету прожиточного минимума на 5,6 процентов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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