В Беларуси с 1 августа увеличится размер бюджета прожиточного минимума

Минтруда и соцзащиты Беларуси с 1 августа повышают размер бюджета прожиточного минимума на 5,6 процентов.

В пятницу, 29 июля 2022 года, пресс-служба Министерства труда и социальной защиты Беларуси заявила о повышении размера бюджета прожиточного минимума для белорусов до 328,5 белорусских рублей.

Отмечается, что изменения БПМ отразятся и на других социальных выплатах для различных групп населения, которые автоматически увеличатся пропорционально бюджету прожиточного минимума на 5,6 процентов.