Беларусь оставила в Лондоне только временного поверенного
МИД Беларуси приняло решение понизить уровень своего представительства в Великобритании до временного поверенного.
Белорусские дипломаты заявил, что полноценные внешнеполитические связи с Лондоном будут возможны лишь после появления в британском правительстве «ответственных политиков».
Напомним, в Британии проходят дебаты претендентов из тори на пост выбывающего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона, который зарекомендовал себя скандалистом, как во внутренних делах, так и во внешней политике правительства страны.
Основноным преемником Джонсона называют нынешнюю главу МИД Великобритании Лиз Трасс.
Опубликовано: Тарас Медведев
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