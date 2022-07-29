Беларусь оставила в Лондоне только временного поверенного

МИД Беларуси приняло решение понизить уровень своего представительства в Великобритании до временного поверенного.

Белорусские дипломаты заявил, что полноценные внешнеполитические связи с Лондоном будут возможны лишь после появления в британском правительстве «ответственных политиков».

Напомним, в Британии проходят дебаты претендентов из тори на пост выбывающего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона, который зарекомендовал себя скандалистом, как во внутренних делах, так и во внешней политике правительства страны. 

Основноным преемником Джонсона называют нынешнюю главу МИД Великобритании Лиз Трасс.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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