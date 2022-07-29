Моргенштерна и его экс-избранницу Дилару заметили вместе в Диснейленде
О разводе пара объявила три месяца назад. По словам модели, ее совместная жизнь с рэпером не прошла проверку совместным бытом.
22-летняя Дилара встретилась с 24-летним Алишером после того, как девушка в соцсети рассказала о предстоящем свидании, сообщает Космополитен.
О разводе пара объявила три месяца назад. По словам модели, ее совместная жизнь с рэпером не прошла проверку совместным бытом. Зинатуллина рассказала, что у музыканта был творческий кризис, потому он стал срываться на ней.
Что касается Моргенштерна, но он не скрывал, что изменял избраннице.
После разрыва Дилара вернулась в Москву, а Алишер остался за рубежом. Артист был замечен в Израиле в момент оформления документов для репатриации.
А теперь супруги опять воссоединились на прогулке в Диснейленде. Накануне блогерша предупредила поклонников, что у нее намечается романтическая встреча. «Иду на свидание! Угадайте, с кем?» — спросила у фанатов Дилара Зинатуллина.
Музыкант и его экс-избранница о своих отношениях пока не распространяются. Поклонники предполагают, что Дилара всё же простила мужа. Она и не скрывала, что у нее сохранились чувства к Моргенштерну.
Это не первое свидание рэпера и его жены после расставания. Ранее Дилара приезжала на концерт Алишера в Тель-Авиве.
Моргенштерн и Зинатуллина поженились в августе 2021 года после 4-х лет отношений. Влюбленные тогда устроили эпатажную свадьбу - с выкупом невесты.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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