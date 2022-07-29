Моргенштерна и его экс-избранницу Дилару заметили вместе в Диснейленде

О разводе пара объявила три месяца назад. По словам модели, ее совместная жизнь с рэпером не прошла проверку совместным бытом.

22-летняя Дилара встретилась с 24-летним Алишером после того, как девушка в соцсети рассказала о предстоящем свидании, сообщает Космополитен.

О разводе пара объявила три месяца назад. По словам модели, ее совместная жизнь с рэпером не прошла проверку совместным бытом. Зинатуллина рассказала, что у музыканта был творческий кризис, потому он стал срываться на ней.

Что касается Моргенштерна, но он не скрывал, что изменял избраннице.

После разрыва Дилара вернулась в Москву, а Алишер остался за рубежом. Артист был замечен в Израиле в момент оформления документов для репатриации.

А теперь супруги опять воссоединились на прогулке в Диснейленде. Накануне блогерша предупредила поклонников, что у нее намечается романтическая встреча. «Иду на свидание! Угадайте, с кем?» — спросила у фанатов Дилара Зинатуллина.

Музыкант и его экс-избранница о своих отношениях пока не распространяются. Поклонники предполагают, что Дилара всё же простила мужа. Она и не скрывала, что у нее сохранились чувства к Моргенштерну.

Это не первое свидание рэпера и его жены после расставания. Ранее Дилара приезжала на концерт Алишера в Тель-Авиве.

Моргенштерн и Зинатуллина поженились в августе 2021 года после 4-х лет отношений. Влюбленные тогда устроили эпатажную свадьбу - с выкупом невесты.