США сможет защитить себя от атаки гиперзвуковых ракет России и Китая

Такую версию выдвинул обозреватель The National Interest Калеб Ларсон в своей публикации по теме.

По данным Ларсона США намерены создать группировку спутников для предупреждения и оповещения о запуске гиперзвуковых ракет РФ и КНР.

Занимается проектом по созданию такой группировки Space Development Agency (SDA), агентство уже получило значительные ассигнования на их разработку.

«Усилия по созданию Уровня отслеживания являются важным шагом на пути к созданию космической архитектуры национальной обороны», — заявил обозревателю директор SDA Дерек Торнир.

По оценке Ларсона в группировке будет находиться около 28 спутников в двух подгруппах по 14 штук. Они будут выполнять сбор данных в инфракрасной области спектра, а часть из них будет задействована для обеспечения сетевой связи.

Как следует из публикации речь пока идет лишь об обнаружении, а вот с защитой от гиперзвуковых ракет у США пока туго.