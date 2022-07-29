США сможет защитить себя от атаки гиперзвуковых ракет России и Китая
Такую версию выдвинул обозреватель The National Interest Калеб Ларсон в своей публикации по теме.
По данным Ларсона США намерены создать группировку спутников для предупреждения и оповещения о запуске гиперзвуковых ракет РФ и КНР.
Занимается проектом по созданию такой группировки Space Development Agency (SDA), агентство уже получило значительные ассигнования на их разработку.
«Усилия по созданию Уровня отслеживания являются важным шагом на пути к созданию космической архитектуры национальной обороны», — заявил обозревателю директор SDA Дерек Торнир.
По оценке Ларсона в группировке будет находиться около 28 спутников в двух подгруппах по 14 штук. Они будут выполнять сбор данных в инфракрасной области спектра, а часть из них будет задействована для обеспечения сетевой связи.
Как следует из публикации речь пока идет лишь об обнаружении, а вот с защитой от гиперзвуковых ракет у США пока туго.
Опубликовано: Тарас Медведев
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