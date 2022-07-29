Россия ответила на обстрел Еленовки массированным пуском «Калибров» по Киевской области

Массированный пуск ракет «Калибр» из акватории Черного моря был проведен в ответ на атаку на тюрьму в Еленовке.

«В результате удара 30-я механизированная бригада полностью утратила боеспособность и не отправилась в Донбасс», - отмечают военные аналитики результаты атаки.

Напомним, ночью на пятницу ВСУ нанесли ракетный удар из «Хамерсов» по СИЗО в Еленовке на Донбассе, где содержались украинские военнопленные.

В результате атаки многие военнопленные сгорели заживо. Всего по уточненным сведениям погибло 53 человека, есть раненые среди персонала СИЗО.

"Нацисты применяют «HIMARS» в особо важных случаях. Чаще применяли «Ураган» и «Смерч». Это значит, что сейчас им важнее заткнуть рот азовцам", - прокомментировал событие военный эксперт Юрий Подоляка.