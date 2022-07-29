Нэнси Пелоси прибудет с визитом в Азию: будет ли в списке Тайвань

Возможная поездка на Тайвань американского спикера Пелоси навела много шумихи. Но сейчас возникла новая информация. Пелоси будет делать визит по Азии, но решение о том, чтобы она появилась и на Тайване до сих пор нет.

Эксперты говорят, что кризис, вызванный потенциальным визитом спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, упускает ключевой момент: реальное внимание должно быть сосредоточено на том, как Соединенные Штаты и Китай справляются со своими разногласиями, чтобы риски конфронтации не вышли из-под контроля.

Новости о возможном визите Пелоси вызвали бурные спекуляции по поводу потенциальных дипломатических и военных ответных мер Китая. Но для Тайваня этот визит — если он состоится — станет лишь последним очагом раздора в и без того напряженной ситуации, которая десятилетиями омрачала островную демократию.

“Главное не в том, что Пелоси приедет на Тайвань, а в том, чтобы посмотреть, как США и Китай эффективно контролируют риски, которые могут возникнуть”, - сказал Артур Чжин-Шэн Ван, эксперт по оборонным исследованиям в Центральном полицейском университете Тайваня.

Тайвань, тем временем, продолжает поддерживать баланс между двумя сверхдержавами, главным образом сохраняя молчание, даже несмотря на рост напряженности.

Если ее поездки продолжатся, Пелоси станет самым высокопоставленным избранным должностным лицом США, посетившим Тайвань с тех пор, как Ньют Гингрич побывал там более 25 лет назад.

Эксперты на Тайване говорят, что они не ожидают, что Китай ответит прямой военной конфронтацией, и что важно рассматривать потенциальный визит в контексте.