Шакире грозит более восьми лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов в Испании
Прокуратура Барселоны требует от певца штрафа в размере почти 24 млн евро, обвиняемого в удержании 14,5 млн евро от налоговых органов.
Прокуратура Барселоны объявила в пятницу, что будет добиваться более восьми лет тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов колумбийской звезде Шакире, которая отказывается от каких-либо соглашений и заявляет, что готова предстать перед судом.
В своем обвинительном заключении, с которым удалось ознакомиться агентству AFP, обвинение также указывает, что оно потребует почти 24 миллиона евро в качестве штрафа.
Напомним, что певицу обвиняют в том, что она не уплатила налог из суммы в 14,5 миллиона евро.
Шакира, заявляющая о своей невиновности, сообщила в среду, что откажется от досудебного соглашения, отметив, что предпочтет судебное разбирательство этой процедуре.
По словам его адвокатов, возможность достижения соглашения остается открытой до начала слушаний в суде в Барселоне, а официальное решение 45-летней звезды еще не озвучено.
Опубликовано: Тарас Медведев
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