Прокуратура Барселоны требует от певца штрафа в размере почти 24 млн евро, обвиняемого в удержании 14,5 млн евро от налоговых органов.

Прокуратура Барселоны объявила в пятницу, что будет добиваться более восьми лет тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов колумбийской звезде Шакире, которая отказывается от каких-либо соглашений и заявляет, что готова предстать перед судом.

В своем обвинительном заключении, с которым удалось ознакомиться агентству AFP, обвинение также указывает, что оно потребует почти 24 миллиона евро в качестве штрафа.

Напомним, что певицу обвиняют в том, что она не уплатила налог из суммы в 14,5 миллиона евро.

Шакира, заявляющая о своей невиновности, сообщила в среду, что откажется от досудебного соглашения, отметив, что предпочтет судебное разбирательство этой процедуре.

По словам его адвокатов, возможность достижения соглашения остается открытой до начала слушаний в суде в Барселоне, а официальное решение 45-летней звезды еще не озвучено.