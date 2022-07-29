Бондарчук поделился своим мнением об экс-продюсере "Ласкового мая" Разине
Режиссёр и актёр Фёдор Бондарчук, известный российскому зрителю, рассказал, что думает о продюсере группы "Ласковый май" Андрее Разине.
Известный российский режиссер Федор Бондарчук высказал собственное мнение относительно персоны продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, когда гостем его передачи "Кино в деталях" в 2009 был покойный музыкант Юрий Шатунов.
В беседе с исполнителем кинодеятель рассказал, что он снимал клипы для продюсерского центра Разина. Бондарчук тепло высказался о деятеле музыкальной индустрии.
Актёр и режиссёр назвал того "феноменальным человеком".
Ещё задолго до смерти Юрия Шатунова Бондарчук говорил о Разине:
Он - великий продюсер. И действительно сложно разобраться, где там правда, а где нет. То, что он говорит, а ты думаешь: "Господи. Подождите. Дайте мне очухаться".
Напомним, что в последнее время у Шатунова и Разина отношения не ладились. Бывшие приятели отстаивали в суде авторские права на композиции "Ласкового мая".
Незадолго до своей кончины Шатунов одержал победу в этом деле.
Недавно сообщалось, что директор исполнителя Аркадий Кудряшов озвучил в суде результаты вскрытия кумира поколений.
При вскрытии врачи сказали, что бляшка свежая - максимум, год-полтора. Врожденного ничего не было. А в армию он не пошел, потому что у него была язва. Разин сочиняет, что у Юры было сердце больное.
Кудряшов утверждает, что застарелых проблем с сердцем у певца не было, а имелись проблемы с желудком.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Delfi: Латвия возобновила покупку российского газа реверсом в обход «Газпрома»
Der Tagesspiegel: немецкое общество на грани раскола из-за восприятия Украины
Бразилия, Мексика и Аргентина не присоединились к позиции США по Украине
В Португалии проводится расследование по фактам сексуальных домогательств в церкви
Госдеп объявил награду в $10 млн за данные о связи Пригожина с выборами в США