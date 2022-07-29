Бондарчук поделился своим мнением об экс-продюсере "Ласкового мая" Разине

Режиссёр и актёр Фёдор Бондарчук, известный российскому зрителю, рассказал, что думает о продюсере группы "Ласковый май" Андрее Разине.

Известный российский режиссер Федор Бондарчук высказал собственное мнение относительно персоны продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, когда гостем его передачи "Кино в деталях" в 2009 был покойный музыкант Юрий Шатунов.

В беседе с исполнителем кинодеятель рассказал, что он снимал клипы для продюсерского центра Разина. Бондарчук тепло высказался о деятеле музыкальной индустрии.

Актёр и режиссёр назвал того "феноменальным человеком".

Ещё задолго до смерти Юрия Шатунова Бондарчук говорил о Разине:

Он - великий продюсер. И действительно сложно разобраться, где там правда, а где нет. То, что он говорит, а ты думаешь: "Господи. Подождите. Дайте мне очухаться".

Напомним, что в последнее время у Шатунова и Разина отношения не ладились. Бывшие приятели отстаивали в суде авторские права на композиции "Ласкового мая".

Незадолго до своей кончины Шатунов одержал победу в этом деле.

Недавно сообщалось, что директор исполнителя Аркадий Кудряшов озвучил в суде результаты вскрытия кумира поколений.

При вскрытии врачи сказали, что бляшка свежая - максимум, год-полтора. Врожденного ничего не было. А в армию он не пошел, потому что у него была язва. Разин сочиняет, что у Юры было сердце больное.

Кудряшов утверждает, что застарелых проблем с сердцем у певца не было, а имелись проблемы с желудком.