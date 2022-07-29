Шакире за неуплату налогов грозит 8 лет тюрьмы и 23 миллиона евро штрафа

Такое наказание для певицы запросила испанская прокуратура, подсчитавшая долги звезды за 4 года проживания в стране.

Испанская прокуратура просит для Шакиры в связи с делом о неуплате налогов 8 лет тюрьмы и штраф в размере 23 миллионов евро, сообщает Рамблер.

Как сообщает издание со скидкой на МК, исполнительница за годы проживания в стране (с 2011 по 2014) не погашала установленные налоги, задолжав таким образом 14,5 миллиона евро.

Согласно испанскому налоговому законодательству, физическое лицо, которое проводит в стране свыше 183 дней, считается налоговым резидентом. Оплачивать при этом нужно не только заработанные в Испании деньги, но и делать отчисления с зарубежных доходов.

Сама Шакира заявляла, что в тот период большую часть времени была вне Испании - на Багамах. Но прокуратура сумела доказать, что певица этот период проживала в стране.

С 2011 года певица встречалась с футболистом Жераром Пике из Испании, у пары двое сыновей. Летом 2022 года Шакира и Жерар объявили о разрыве своих отношений.