Newsweek: советник главы МИД Украины Геращенко заявил, что резервов Киева хватит на несколько месяцев

По сообщению советника главы МИД, Киев может сражаться с Москвой еще около двух-трех месяцев без поддержки Запада.

После того как Украина получила вооружение страна решила опять входить в нападение. Антон Геращенко не без радости сообщил, что данных запасов хватит, чтобы воевать еще несколько месяцев, что дает нам силы сражаться дальше.

“На сегодняшний день поставок Украина сможет воевать еще только несколько месяцев без материальной поддержки Запада, сейчас хороший шанс показать себя и свои возможности”, – сказал он.

Также Геращенко обратился в просьбой активизации и усилению военных производственных масштабов. Сейчас самое время укрепить позиции, поэтому без хорошего оружия никак не обойтись.

“Если не будут вовремя поставляться боеприпасы, то все поученные высокотехнологичные системы, превратятся в груду металла”, – заключил Геращенко.

Сейчас Украина начала говорить более уверенно, т.к. Запад все-таки сдержал обещание и снабдил страну вооружением. Ранее Геращенко заявлял, что Украине передали реактивную систему залпового огня HIMARS, которую можно считать “отличным первым шагом”.

При всем этом он пожаловался, что у украинской армии не достаточно оружия и качественной техники, что заставляет “стрелять вслепую”.