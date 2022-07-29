В Португалии проводится расследование по фактам сексуальных домогательств в церкви
Португальское правосудие проводит десять расследований по подозрениям в сексуальных домогательствах в церкви, сообщили в правительстве страны.
Уголовное преследование начато на основании показаний предполагаемых жертв, собранных независимой комиссией.
«На самом деле число жертв больше», — заявил в четверг вечером детский психиатр Педро Стретч, возглавляющий эту комиссию.
17 свидетельств, данных прокурору этой комиссией, привели к «началу 10 расследований», из которых три уже закрыты из-за недостоверности фактов и отсутствия доказательств.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Delfi: Латвия возобновила покупку российского газа реверсом в обход «Газпрома»
Der Tagesspiegel: немецкое общество на грани раскола из-за восприятия Украины
Бразилия, Мексика и Аргентина не присоединились к позиции США по Украине
В Португалии проводится расследование по фактам сексуальных домогательств в церкви
Госдеп объявил награду в $10 млн за данные о связи Пригожина с выборами в США