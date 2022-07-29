В Португалии проводится расследование по фактам сексуальных домогательств в церкви

Португальское правосудие проводит десять расследований по подозрениям в сексуальных домогательствах в церкви, сообщили в правительстве страны.

Уголовное преследование начато на основании показаний предполагаемых жертв, собранных независимой комиссией.

«На самом деле число жертв больше», — заявил в четверг вечером детский психиатр Педро Стретч, возглавляющий эту комиссию.

17 свидетельств, данных прокурору этой комиссией, привели к «началу 10 расследований», из которых три уже закрыты из-за недостоверности фактов и отсутствия доказательств.