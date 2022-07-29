Соседов поддержал критику Михалкова в адрес Бузовой и Милохина

Музыкальный критик Сергей Соседов согласен с именитым российским режиссёром Никитой Михалковым, когда тот критикует представителей отечественного шоу-бизнеса Ольгу Бузову и Даню Милохина.

Знаменитый российский режиссёр, обладатель премии "Оскар" Никита Михалков часто нелестно отзывается об отечественных знаменитостях.

В своей передаче "Бесогон" кинодеятель постоянно высказывает мнение о представителях российского шоу-бизнеса. Часть интернет-пользователей считает, что заявления Михалкова излишне суровые.

А, к примеру, музыкальный критик Сергей Соседов полностью согласен с мэтром отечественного кино.

В этот раз досталось от Михалкова Милохину и Бузовой. Последней режиссёр предложил сменить вид деятельности, устроившись на работу нянечкой в детский сад или билетершей.

Тиктокер Милохин и вовсе, по мнению Никиты Сергеевича, "полуграмотный идиот".

Соседов поддержал уважаемого человека:

Абсолютно согласен с Никитой Сергеевичем. Это умнейший человек, гениальный режиссер. Он не снял ни одного проходного фильма, все - выдающиеся, а многие - великие. Сниматься в его фильмах - это мечта любого актера, и не только российского. С удовольствием по возможности смотрю его "Бесогон ТВ". Как говорится, ни прибавить, ни убавить. Одно название говорит о многом. Все в точку, все в цель.

Критик считает, что Михалков ещё достаточно мягко выражается, говоря о Милохине и Бузовой.

Он еще очень мягко говорит о вышеуказанных "деятелях". Увы, пошлость, помпезная бездарность и непрофессионализм - это знаки нашего времени. Я рекомендую всем смотреть программы Михалкова. Одна речь его чего стоит.

Соседов намекнул, что, к сожалению, Бузова и Милохин - звёзды, достойные современного поколения.