Соседов поддержал критику Михалкова в адрес Бузовой и Милохина
Музыкальный критик Сергей Соседов согласен с именитым российским режиссёром Никитой Михалковым, когда тот критикует представителей отечественного шоу-бизнеса Ольгу Бузову и Даню Милохина.
Знаменитый российский режиссёр, обладатель премии "Оскар" Никита Михалков часто нелестно отзывается об отечественных знаменитостях.
В своей передаче "Бесогон" кинодеятель постоянно высказывает мнение о представителях российского шоу-бизнеса. Часть интернет-пользователей считает, что заявления Михалкова излишне суровые.
А, к примеру, музыкальный критик Сергей Соседов полностью согласен с мэтром отечественного кино.
В этот раз досталось от Михалкова Милохину и Бузовой. Последней режиссёр предложил сменить вид деятельности, устроившись на работу нянечкой в детский сад или билетершей.
Тиктокер Милохин и вовсе, по мнению Никиты Сергеевича, "полуграмотный идиот".
Соседов поддержал уважаемого человека:
Абсолютно согласен с Никитой Сергеевичем. Это умнейший человек, гениальный режиссер. Он не снял ни одного проходного фильма, все - выдающиеся, а многие - великие. Сниматься в его фильмах - это мечта любого актера, и не только российского. С удовольствием по возможности смотрю его "Бесогон ТВ". Как говорится, ни прибавить, ни убавить. Одно название говорит о многом. Все в точку, все в цель.
Критик считает, что Михалков ещё достаточно мягко выражается, говоря о Милохине и Бузовой.
Он еще очень мягко говорит о вышеуказанных "деятелях". Увы, пошлость, помпезная бездарность и непрофессионализм - это знаки нашего времени. Я рекомендую всем смотреть программы Михалкова. Одна речь его чего стоит.
Соседов намекнул, что, к сожалению, Бузова и Милохин - звёзды, достойные современного поколения.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Delfi: Латвия возобновила покупку российского газа реверсом в обход «Газпрома»
Der Tagesspiegel: немецкое общество на грани раскола из-за восприятия Украины
Бразилия, Мексика и Аргентина не присоединились к позиции США по Украине
В Португалии проводится расследование по фактам сексуальных домогательств в церкви
Госдеп объявил награду в $10 млн за данные о связи Пригожина с выборами в США