На Украине смягчили приговор о пожизненном лишении свободы гражданину РФ
Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения для осужденного российского военнослужащего Вадима Шишимарина.
В пятницу, 29 июля 2022 года, ряд отечественных и зарубежных СМИ сообщили о решении апелляционного суда города Киева о смягчении приговора для осужденного за нарушение законов и обычаев войн гражданина РФ Вадима Шишимарина.
Отмечается, что согласно постановлению коллегии апелляционного суда, Шишимарин будет отбывать наказание в украинской колонии пятнадцать лет, вместо пожизненного лишения свободы, которое было присуждено российскому солдату ранее.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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