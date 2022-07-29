На Украине смягчили приговор о пожизненном лишении свободы гражданину РФ

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения для осужденного российского военнослужащего Вадима Шишимарина.

В пятницу, 29 июля 2022 года, ряд отечественных и зарубежных СМИ сообщили о решении апелляционного суда города Киева о смягчении приговора для осужденного за нарушение законов и обычаев войн гражданина РФ Вадима Шишимарина.

Отмечается, что согласно постановлению коллегии апелляционного суда, Шишимарин будет отбывать наказание в украинской колонии пятнадцать лет, вместо пожизненного лишения свободы, которое было присуждено российскому солдату ранее.