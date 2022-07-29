NI: США разрабатывают сеть спутников для отслеживания ракет РФ и КНР

В США решили разработать сеть спутников, которая сможет отслеживать звуковые ракеты из любой точки земли.

Борьба вооружений сейчас стоит вопросом номер один. Америка и Россия то и дело занимаются разработками новой техники для военных разбирательств. После последних новостей о перебросе ракетных систем на Украину, американские разработчики решили сделать еще один сюрприз всему миру.

Америка решила сделать спутники, которые будут иметь несколько степеней защиты и иметь в комплектации целую сеть аппаратов, которые позволят различать ракеты на более дальних расстояниях.

Ситуация напряженной становится не только на земле но и на небе. Именно поэтому США решило предпринять меры по обеспечению защиты своих спутников.

Сейчас очень важна безопасность, поэтому американские военные выделили средства для создания целой сети спутников, которые будут следить за гиперзвуковыми ракетами. Согласно полученным данным L3 Harris и Northrop Grumman будут создать «космический сегмент» из двух самолетов.

Согласно полученной информации, на каждом спутнике будет по семь космических аппаратов, В общей сумме планируется сделать 28 таких спутников. Эта система будет являться самой мощной, которая позволит отследить запуски ракет из любой точки мира.