Инвазивные виды животных причинили ущерб миру на $17 млрд

Согласно недавнему исследованию, интродуцированные виды животных за последние десятилетия нанесли ущерб во всем мире на миллиарды евро.

Только в период с 1986 по 2020 год борьба с инвазивными видами и вызванными ими потерями урожая обошлась мировому сообществу примерно в 17 миллиардов долларов, сообщает группа ученых в журнале Scientific Reports.

Соответственно, североамериканская лягушка-бык и коричневая древесная змея, безусловно, являются крупнейшими источниками затрат среди чужеродных животных. «Ущерб, скорее всего, намного выше», — оценивает ведущий автор Филипп Хауброк из Гельнхаузенского отделения Общества исследования природы Зенкенберга во Франкфурте . Поэтому он предлагает значительно усилить «меры по ограничению глобального переноса инвазивных амфибий и рептилий», уделяя при этом больше внимания угрозе новых вторжений.

Инвазивные виды могут серьезно нарушить биологический баланс в новой среде. Так как у них часто нет там хищников, они могут распространяться почти беспрепятственно. Например, коричневая древесная змея была завезена на остров Гуам в западной части Тихого океана, быстро размножилась и уничтожила многие виды птиц и мелких животных. Это, в свою очередь, оказывает влияние на флору острова, поскольку птицы важны для распространения семян.

По данным Naturschutzbund Deutschland Nabu, американская лягушка-бык активно расселена по всему миру, например, для того, чтобы получить лягушачьи лапки. Во всех новых областях обитания он является основным конкурентом местных земноводных и других видов животных.

Исследователи рассказали, что для своего исследования они оценили данные из базы данных «InvaCost», в которой собраны экономические издержки вторжений видов. Данные взяты из рецензируемых статей, документов на правительственных, академических и неправительственных веб-сайтах.