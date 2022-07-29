Швейцарский банк заблокировал личный счёт постреда РФ при ООН Геннадия Гатилова

Один из швейцарских банков в Женеве заблокировал личный счёт руководителя дипмиссии России при ООН Геннадия Гатилова.

29 июля пресс-служба дипломатической миссий Российской Федерации при Организации Объединённых Наций сообщила о том, что швейцарский банк арестовал личный счёт постоянного представителя РФ при ООН Геннадия Гатилова, который использовался им для оплаты медицинских услуг.

Отмечается, что представители банка в Женеве объяснили блокировку счёта Гатилова тем, что он является гражданином России. Помимо этого другие сотрудники постпредства также столкнулись с рядом бытовых трудностей из-за русофобии.