Швейцарский банк заблокировал личный счёт постреда РФ при ООН Геннадия Гатилова

Один из швейцарских банков в Женеве заблокировал личный счёт руководителя дипмиссии России при ООН Геннадия Гатилова.

29 июля пресс-служба дипломатической миссий Российской Федерации при Организации Объединённых Наций сообщила о том, что швейцарский банк арестовал личный счёт постоянного представителя РФ при ООН Геннадия Гатилова, который использовался им для оплаты медицинских услуг.

Отмечается, что представители банка в Женеве объяснили блокировку счёта Гатилова тем, что он является гражданином России. Помимо этого другие сотрудники постпредства также столкнулись с рядом бытовых трудностей из-за русофобии.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 