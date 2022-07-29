Швейцарский банк заблокировал личный счёт постреда РФ при ООН Геннадия Гатилова
Один из швейцарских банков в Женеве заблокировал личный счёт руководителя дипмиссии России при ООН Геннадия Гатилова.
29 июля пресс-служба дипломатической миссий Российской Федерации при Организации Объединённых Наций сообщила о том, что швейцарский банк арестовал личный счёт постоянного представителя РФ при ООН Геннадия Гатилова, который использовался им для оплаты медицинских услуг.
Отмечается, что представители банка в Женеве объяснили блокировку счёта Гатилова тем, что он является гражданином России. Помимо этого другие сотрудники постпредства также столкнулись с рядом бытовых трудностей из-за русофобии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Delfi: Латвия возобновила покупку российского газа реверсом в обход «Газпрома»
Reuters: нападение на тюрьму в Украине ухудшает доставку зерна бедным странам мира
Бразилия, Мексика и Аргентина не присоединились к позиции США по Украине
The Jerusalem Post: США поставят Украине 500 ударных дронов Phoenix Ghost
Госдеп объявил награду в $10 млн за данные о связи Пригожина с выборами в США