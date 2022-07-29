Reuters: нападение на тюрьму в Украине ухудшает доставку зерна бедным странам мира

Происшествие с тюрьмой очень сильно отразилось на стараниях ООН по транспортировке зерна. Кто и почему виноват все еще пока замалчивается.

Инцидент с тюрьмой - то, что без сомнения наделало много шума и смятения на политической арене. При этом никто не хочет брать на себя вину, т.к. Украина и Россия до сих пор спорят, кто прав, кто виноват.

Десятки военнопленных были убиты из-за ракетного попадания. Данное происшествие сильно отразилось на взаимоотношении и поддержке ООН по поставкам зерна, которые так стараются избежать международного голодного кризиса из-за войны.

Какие приводятся данные: военное министерство Украины предоставило информацию о 40 умерших заключенных и 75 тяжело раненных в связи с нападением на СИЗо в городе Оленевка, Донецкой области, которая была удержана сепаратистами.

Киев же в свою очередь также выставил обвинения по нанесению ударов американскими ракетами HIMARS. Хотя Украина сказала, что не причастно к инциденту и всю вину свалила на Россию.

"Все делается специально для того, чтобы российские оккупанты смыли с себя позорные пятна убийств и пыток и при этом всем обвинить Украину в совершении "военных преступлений", - заявили в генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Что кается российской информации, то там указали, что в тюрьме находились украинские военнопленные и несколько раненных сотрудников.