Басков написал гневное стихотворение о Собчак после того, как та раскритиковала Газманова
Золотой голос России Николай Басков выложил в сеть язвительное стихотворение о светской львице Ксении Собчак после её критики известного российского певца Олега Газманова.
Известный в РФ исполнитель Николай Басков обрушил гнев на голову журналистки и блогера Ксении Собчак из-за того, что та позволила себе нелестно высказаться об отечественном артисте Олеге Газманове.
"Золотой голос" российского государства не поленился написать стихотворение об известной блондинке, которая некрасиво высказалась в адрес Газманова в выпуске своего Ютуб-шоу.
Далёкая от музыки Собчак заявила, что, исполняя новую композицию, Олег Газманов и Александр Маршал едва попадают в ноты.
Баскова хамство телеведущей возмутило до глубины души и тот, не сдержавшись, посвятил резкой на язык блондинке стихотворение. Звезда сцены в грубой форме высказался о журналистке в своём "поэтическом творении".
Сколько будем терпеть эту клячу
Ту, что душит песни народные
Мерзко ползает что-то Собчачье
По культурному телу Родины...
Гадить на народного артиста
Кто давно и классика и ретро
Может только та, кто креативно
Ссыт или плюёт навстречу ветру…
Напомним, что Басков поддерживает родное государство, выступая с патриотическими концертами. Знаменитость призывает к обеспечению "импортозамещения" иностранных звёзд, которые позволяют себе оскорблять Россию и русских.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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