Басков написал гневное стихотворение о Собчак после того, как та раскритиковала Газманова

Золотой голос России Николай Басков выложил в сеть язвительное стихотворение о светской львице Ксении Собчак после её критики известного российского певца Олега Газманова.

Известный в РФ исполнитель Николай Басков обрушил гнев на голову журналистки и блогера Ксении Собчак из-за того, что та позволила себе нелестно высказаться об отечественном артисте Олеге Газманове.

"Золотой голос" российского государства не поленился написать стихотворение об известной блондинке, которая некрасиво высказалась в адрес Газманова в выпуске своего Ютуб-шоу.

Далёкая от музыки Собчак заявила, что, исполняя новую композицию, Олег Газманов и Александр Маршал едва попадают в ноты.

Баскова хамство телеведущей возмутило до глубины души и тот, не сдержавшись, посвятил резкой на язык блондинке стихотворение. Звезда сцены в грубой форме высказался о журналистке в своём "поэтическом творении".

Сколько будем терпеть эту клячу

Ту, что душит песни народные

Мерзко ползает что-то Собчачье

По культурному телу Родины...

Гадить на народного артиста

Кто давно и классика и ретро

Может только та, кто креативно

Ссыт или плюёт навстречу ветру…

Напомним, что Басков поддерживает родное государство, выступая с патриотическими концертами. Знаменитость призывает к обеспечению "импортозамещения" иностранных звёзд, которые позволяют себе оскорблять Россию и русских.