Власти Швейцарии хотят в НАТО: наш нейтралитет закончился

Швейцария хочет нарушить свой многовековой нейтралитет и объединиться с североамериканским альянсом.

Только все устаканилось с процессом вступления Швеции и Финляндии в состав НАТО, как сейчас всех шокирует Швейцария. Эта страна, окруженная горами и спокойствием и хранящей нейтралитет с 1815 годане хочет оставаться в стороне, пока Украина остается в беде.

Сейчас пошли разговоры о том, что Швейцария думает объединиться с Североатлантическим альянсом. Все началось с того, что в стране стал острый вопрос о защите себя и граждан, именно поэтому Миноборона страны рассматривает такой вариант, чтобы объединиться с НАТО и получить больше прав на спокойствие.

Сейчас по всей стране проходят социологические опросы, насколько согласны пойти на этот шаг граждане Швейцарии. На данный момент люди готовы поддержать правительство в таком непростом деле. За вступление в НАТО выступает чуть более 30 процентов граждан.

Как указано в Reutersчто налаживание контактов НАТО говорит о том, что Швейцария собирается отойти от своего многовекового нейтралитета. Если понять всю степень ответственности, то это очень решающий шаг. Берн всегда был только мирным городом, который никогда не стоял между воюющими сторонами, только если для переговоров. Однако после такого шага с НАТО он больше не сможет находиться в такой роли.

Пока лишь это только разговоры. Америку интересует Швейцария как страна с хорошей экономической составляющей. Поэтому пока нейтралитет сохраняется.