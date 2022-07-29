Великобритания: у России серьезная нехватка боевой пехоты

Министерство обороны Великобритании заявило, что Россия столкнулась со значительной нехваткой военнослужащих и теперь берет их из частных военных групп.

В своей ежедневной оценке в пятницу министерство заявило, что роль наемников, чье присутствие в военных конфликтах Москвы всегда отрицалось Кремлем, изменилась.

Представители министерства обороны Великобритании заявили, что в прошлом частная военная группа, имеющая связи с доверенным лицом Путина Евгением Пригожиным, обычно выполняла миссии, “отличные от открытой, крупномасштабной регулярной российской военной деятельности”.

Но с марта группа действовала на востоке Украины “в координации с российскими военными” и, вероятно, будет отвечать “за определенные участки линии фронта, аналогично обычным армейским подразделениям”.

Роль Вагнера в войне, вероятно, была реакцией российского министерства обороны на “серьезную нехватку боевой пехоты”.

Путинские войска понесли растущие потери, а Украина заявила, что на этой неделе было убито около 40 000 человек. Западные страны заявляют, что это число намного меньше, в то время как Москва не обновила свой официальный список погибших военнослужащих с 1351 человека, который она опубликовала в марте.

Поскольку Россия стремится компенсировать потери, поступили сообщения о том, что она участвует в тайной программе мобилизации и выдвигает неопытных солдат на руководящие должности.