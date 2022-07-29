Focus: Британский историк дал мрачный прогноз будущего Украины

Профессор Гарварда Фергюсон заявил, что из-за ошибок США правительство Украины столкнётся с проблемами этой осенью.

29 июля немецкий журнал Focus опубликовал статью профессора Гарвардского университета Нила Фюнгерсона, который дал мрачный прогноз по поводу будущего киевского режима из-за того, что США не вмешались в ситуацию на Украине в самом начале возникновения конфликта.

Фюнгерсон утверждает, что данная ошибка Байдена привела к затягиванию украинского конфликта, в виду чего в западных странах уже заметна усталость населения от украинского вопроса, которая может привести к прекращению оказания Западом помощи киевскому режиму уже этой осенью.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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