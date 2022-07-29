Наталия Медведева стала мамой: уже в третий раз
Звезда популярного юмористического шоу "Comedy Woman" Наталия Медведева, долго скрывавшая своё интересное положение, поделилась снимками новорожденного малыша.
Звезда "Comedy Woman" и актриса Наталия Медведева выложила в сеть фотографии новорожденного.
Знаменитость сообщила о пополнении в своём семействе. Медведева снова стала мамой. Теперь у неё уже трое детей. Радостной вестью артистка поделилась на странице запрещённой сегодня в России социальной сети.
Видимо, из суеверия лицо новорождённого юмористка показывать не стала - на фото видны только малюсенькая ручка малыша и рука мамы. Снимок звезда сцены подписала так:
Теперь нас пятеро! Семья… Моя сладость.
Подписчики не забыли поздравить 37-летнюю знаменитость с радостным событием.
Оооо!!! Поздравляю вас от всей души! Всех обнимаю! Крепко ж!
Это чудо! Будьте здоровы и счастливы!
Как это круто, с новым человеком, здоровья!
Медведева принесла слова благодарности за поздравления своим друзьям и фолловерам, заметив с юмором, что любит удивлять.
До последнего момента Наталия скрывала свою беременность. В настоящее время артистка также не особо делиться деталями своей личной жизни.
Фанаты не в курсе, кого родила Медведева и тем более, как его или её назвали.
Есть информация только о том, что у звезды юмористического шоу уже трое наследников, которых та родила от Александра Коптелема, экс-капитана команды КВН "СТЭПиКО".
Пара поженилась в 2012 году.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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