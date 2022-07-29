Наталия Медведева стала мамой: уже в третий раз

Звезда популярного юмористического шоу "Comedy Woman" Наталия Медведева, долго скрывавшая своё интересное положение, поделилась снимками новорожденного малыша.

Звезда "Comedy Woman" и актриса Наталия Медведева выложила в сеть фотографии новорожденного.

Знаменитость сообщила о пополнении в своём семействе. Медведева снова стала мамой. Теперь у неё уже трое детей. Радостной вестью артистка поделилась на странице запрещённой сегодня в России социальной сети.

Видимо, из суеверия лицо новорождённого юмористка показывать не стала - на фото видны только малюсенькая ручка малыша и рука мамы. Снимок звезда сцены подписала так:

Теперь нас пятеро! Семья… Моя сладость.

Подписчики не забыли поздравить 37-летнюю знаменитость с радостным событием.

Оооо!!! Поздравляю вас от всей души! Всех обнимаю! Крепко ж!

Это чудо! Будьте здоровы и счастливы!

Как это круто, с новым человеком, здоровья!

Медведева принесла слова благодарности за поздравления своим друзьям и фолловерам, заметив с юмором, что любит удивлять.

До последнего момента Наталия скрывала свою беременность. В настоящее время артистка также не особо делиться деталями своей личной жизни.

Фанаты не в курсе, кого родила Медведева и тем более, как его или её назвали.

Есть информация только о том, что у звезды юмористического шоу уже трое наследников, которых та родила от Александра Коптелема, экс-капитана команды КВН "СТЭПиКО".

Пара поженилась в 2012 году.